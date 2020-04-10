Убивство лідера гурту "Лесик Band": підозрюваного взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Поліцейські взяли під варту підозрюваного у вбивстві львів’янина - лідера рок-гурту "Лесик Band". Про це йдеться з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області пише "Гал-інфо", передає УНН.
Суд обрав для затриманого запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Подія сталась 7 квітня близько 21.00 на вулиці Героїв УПА у Львові.
Як встановили правоохоронці, між загиблим, 56-річним львів’янином та 67-річним раніше судимим чоловіком без постійного місця проживання виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому ножових поранень в область грудей. Поранений був госпіталізований проте, незважаючи на зусилля лікарів, помер у лікарні.
За фактом слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України. 9 квітня суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.