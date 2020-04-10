Убийство лидера группы "Лесик Band": подозреваемого взяли под стражу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48185 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71197 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100092 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79734 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101852 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105592 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130255 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Убийство лидера группы "Лесик Band": подозреваемого взяли под стражу

Убийство лидера группы "Лесик Band": подозреваемого взяли под стражу

Киев  •  УНН

 • 15380 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Полицейские взяли под стражу подозреваемого в убийстве львовянина - лидера рок-группы "Лесик Band". Об этом говорится со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области пишет "Гал-инфо", передает УНН.

Суд избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Событие произошло 7 апреля около 21.00 на улице Героев УПА во Львове.

Как установили правоохранители, между погибшим 56-летним львовянином и 67-летним ранее судимым мужчиной без определенного места жительства возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевые ранения в область груди. Раненый был госпитализирован однако, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по п.7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. 9 апреля суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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