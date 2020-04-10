Убийство лидера группы "Лесик Band": подозреваемого взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Полицейские взяли под стражу подозреваемого в убийстве львовянина - лидера рок-группы "Лесик Band". Об этом говорится со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области пишет "Гал-инфо", передает УНН.
Суд избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Событие произошло 7 апреля около 21.00 на улице Героев УПА во Львове.
Как установили правоохранители, между погибшим 56-летним львовянином и 67-летним ранее судимым мужчиной без определенного места жительства возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевые ранения в область груди. Раненый был госпитализирован однако, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.
По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по п.7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. 9 апреля суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.