У Львові у фітнес-клубі помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні у Львові у фітнес-клубі помер 49-річний чоловік. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“О 12.45 до поліції надійшло повідомлення, щов одному зі спортивних залів помер чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено. Ознак насильницької смерті нема. Він помер до приїзду швидкої”, — повідомили у Нацполіції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичному спортклубі втопився чоловік
Причини смерті з’ясовують.
Як стало відомо кореспонденту УНН, чоловік помер у фітнес-клубі Sport Life у торговому центрі “Spartak”.
Нагадаємо, у Львові в басейні університету помер студент.