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У Львові у фітнес-клубі помер чоловік

У Львові у фітнес-клубі помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні у Львові у фітнес-клубі помер 49-річний чоловік. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

“О 12.45 до поліції надійшло повідомлення, щов  одному зі спортивних залів помер чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено. Ознак насильницької смерті нема. Він помер до приїзду швидкої”, — повідомили у Нацполіції.

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Причини смерті з’ясовують.

Як стало відомо кореспонденту УНН, чоловік помер у фітнес-клубі Sport Life у торговому центрі “Spartak”.

Нагадаємо, у Львові в басейні університету помер студент.

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