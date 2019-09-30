У Львові у чемпіонки світу з боротьби викрали автомобіль
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Львові у дворазової чемпіонки Європи з боротьби Юлії Ткач викрали автомобіль. Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Це як страшний сон... Ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною... Коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто... Все... Він просто зник... Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі... Засмучена, розгублена і втрачена надії...", - написала Юлія.
Автомобіль викрали в неділю, 29 вересня, з платної стоянки на вулиці Симоненка. У дівчини вкрали машину марки Mazda 3. А вже сьогодні зранку Юлія написала у соцмережах, що автівка знайшлась.
"Машина знайшлась! Я просто не вірю своїм очам! Я така рада, безмежно вдячна людині, яка допомогла знайти автомобіль! Велике дякую. Дякую усім вам за переживання, підтримку та допомогу!!!! Дякую за поширення інформації та публічний розголос!!! Ви справжні друзі і ніколи не залишите в біді. Дякую, що ви в мене є",- написала Юлія.
В поліції повідомили, що Ткач подавала заяву про зникнення автомобіля, але оскільки машина знайшлась, спортсменка забрала заяву.
Нагадаємо, на Житомирщині у чоловіка вкрали автівку під час її продажу.