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На Житомирщині у чоловіка вкрали автівку під час її продажу

На Житомирщині у чоловіка вкрали автівку під час її продажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Житомирській області спроба продажу легкового автомобіля закінчилася для його власника викраденням транспортного засобу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 16 вересня до поліції звернувся житель Радомишля із повідомленням про незаконне заволодіння його автомобілем. Як розповів 27-річний чоловік, близько 14:20 у селі Кочерові він зустрівся з трьома наглядно знайомими, які мали намір придбати його авто Opel Vectra. Після нетривалої розмови чоловіки не зійшлися у ціні, однак ключі та документи на автомобіль все ж опинилися у покупців. Допоки власник легковика ходив до магазину, ті поїхали на машині, за словами чоловіка, без його згоди.

Поліцейські за отриманою від заявника інформацією перевірили певне коло осіб щодо їх причетності до правопорушення. Так, вдалося встановити 39-річного жителя Коростишівського району, який у ході спілкування з поліцейськими підтвердив свою присутність під час угоди купівлі-продажу автівки, однак розповів зовсім іншу версію події.

Зараз у рамках розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.

Як повідомив начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе, правоохоронці знайшли автомобіль. Його залишили у селі Квітневому Коростишівського району. Нині він доставлений до спецмайданчика. Також встановлюються особи та місця перебування ще двох учасників події.

Санкція статті за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Нагадаємо, в Одесі у громадянки Іспанії угнали автомобіль.

Українські Національні Новини

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