В Житомирской области у мужчины украли машину во время ее продажи

Так, 16 сентября в полицию обратился житель Радомышля с сообщением о незаконном завладении его автомобилем. Как рассказал 27-летний мужчина, около 14:20 в селе Кочерове он встретился с тремя наглядно знакомыми, которые намеревались приобрести его авто Opel Vectra. После непродолжительного разговора мужчины не сошлись в цене, однако ключи и документы на автомобиль все же оказались у покупателей. Пока владелец легковушки ходил в магазин, те поехали на машине, по словам мужчины, без его согласия.

Полицейские по полученной от заявителя информации проверили определенный круг лиц по их причастности к правонарушению. Так, удалось установить 39-летнего жителя Коростышевского района, который в ходе общения с полицейскими подтвердил свое присутствие во время сделки купли-продажи автомобиля, однако рассказал совсем другую версию произошедшего.

Сейчас в рамках начатого по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

Как сообщил начальник Радомышльского отделения полиции Дмитрий Никурадзе, правоохранители нашли автомобиль. Его оставили в селе Квитневом Коростышевского района. Сейчас он доставлен на спецплощадку. Также устанавливаются лица и места пребывания еще двух участников события.

Санкция статьи за незаконное завладение транспортным средством предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Одессе у гражданки Испании угнали автомобиль.