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Во Львове у чемпионки мира по борьбе угнали автомобиль

Киев • УНН

 • 9704 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львове у двукратной чемпионки Европы по борьбе Юлии Ткач угнали автомобиль. Об этом спортсменка написала на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

Во Львове у чемпионки мира по борьбе угнали автомобиль

"Это как страшный сон... Никогда не могла подумать, что это может произойти со мной... Когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто... Все... Он просто исчез... Как можно стащить чужое, то, что принадлежит не тебе... Расстроенная, растерянная и потерянна надежды...", - написала Юлия.

Автомобиль угнали в воскресенье, 29 сентября, с платной стоянки на улице Симоненко. У девушки украли машину марки Mazda 3. А уже сегодня утром Юлия написала в соцсетях, что машина нашлась.

"Машина нашлась Я просто не верю своим глазам! Я так рада, безгранично благодарна человеку, который помог найти автомобиль! Большое спасибо. Спасибо всем вам за переживания, поддержку и помощь!!!! Спасибо за распространение информации и публичную огласку!!! Вы настоящие друзья и никогда не оставите в беде. Спасибо, что вы у меня есть", - написала Юлия.

В полиции сообщили, что Ткач подавала заявление о пропаже автомобиля, но поскольку машина нашлась, спортсменка забрала заявление.

Напомним, в Житомирской области у мужчины украли машину при ее продаже.

Украинские Национальные Новости

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