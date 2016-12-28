У Львові та у Сокільниках знову “замінували” торговельні центри
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Правоохоронці знову отримали повідомлення про замінування торговельних центрів у Львові та у Сокільниках. Наразі на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Сьогодні, 28 грудня, близько 16.00 на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торговельних центрах, один з яких розташований у центрі Львова на площі Соборній, а інший — у Сокільниках, закладено вибухівку.
На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів, які задіюються у таких випадках. Правоохоронці перевіряють приміщення центрів та навколишні території. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.
Нагадаємо, що це четверте повідомлення про замінування торгівельних центрів, які розташовані на площі Соборній та у Сокільниках. Три попередніх, як встановили правоохоронці, виявились неправдивими.