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У Львові та у Сокільниках знову “замінували” торговельні центри

У Львові та у Сокільниках знову “замінували” торговельні центри

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Правоохоронці знову отримали повідомлення про замінування торговельних центрів у Львові та у Сокільниках. Наразі на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Сьогодні, 28 грудня, близько 16.00 на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торговельних центрах, один з яких розташований у центрі Львова на площі Соборній, а інший — у Сокільниках, закладено вибухівку.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів, які задіюються у таких випадках. Правоохоронці перевіряють приміщення центрів та навколишні території. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Нагадаємо, що це четверте повідомлення про замінування торгівельних центрів, які розташовані на площі Соборній та у Сокільниках. Три попередніх, як встановили правоохоронці, виявились неправдивими.

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