Во Львове и в Сокольниках снова "заминировали" торговые центры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правоохранители снова получили сообщение о заминировании торговых центров во Львове и в Сокольниках. Сейчас на местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы, проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, 28 декабря, около 16.00 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило анонимное сообщение о том, что в торговых центрах, один из которых расположен в центре Львова на площади Соборной, а другой - в Сокольниках, заложена взрывчатка.
На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других подразделений, которые задействуются в таких случаях. Правоохранители проверяют помещения центров и окружающие территории. Проводится эвакуация посетителей и персонала.
Напомним, что это четвертое сообщение о заминировании торговых центров, расположенных на площади Соборной и в Сокольниках. Три предыдущих, как установили правоохранители, оказались ложными.