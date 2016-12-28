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Во Львове и в Сокольниках снова "заминировали" торговые центры

Во Львове и в Сокольниках снова "заминировали" торговые центры

Киев • УНН

 • 8640 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правоохранители снова получили сообщение о заминировании торговых центров во Львове и в Сокольниках. Сейчас на местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы, проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Сегодня, 28 декабря, около 16.00 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило анонимное сообщение о том, что в торговых центрах, один из которых расположен в центре Львова на площади Соборной, а другой - в Сокольниках, заложена взрывчатка.

На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других подразделений, которые задействуются в таких случаях. Правоохранители проверяют помещения центров и окружающие территории. Проводится эвакуация посетителей и персонала.

Напомним, что это четвертое сообщение о заминировании торговых центров, расположенных на площади Соборной и в Сокольниках. Три предыдущих, как установили правоохранители, оказались ложными.

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