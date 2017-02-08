У Львові судитимуть двох людей, які вкрали з молокозаводу 20 тонн масла
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Двох людей будуть судити у Львові за заволодіння чужим майном шахрайським способом - за крадіжку з молокозаводу 20 тонн масла. Про це поінформували у прес-службі прокуратури Львівської області, повідомляє УНН.
Так, Львівською місцевою прокуратурою №3 до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох учасників злочинної групи, які шахрайським способом заволоділи чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах.
Зокрема, обвинувачені під виглядом надання перевізних послуг вантажним автомобілем заїхали на територію Хмільницького заводу (м.Хмільник - ред.), де загрузили автомобіль продукцією заводу, а саме маслом, загальною масою 20 тис. кілограм. В подальшому, покинувши територію вказаного заводу, зловмисники замість того, щоб доставити дану продукцію до Житомирської області реалізували її на території м. Львова.
Цих осіб в листопаді 2016 року було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
На цей час обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді в суді. Вказаним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.