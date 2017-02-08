Во Львове будут судить двух людей, которые украли из молокозавода 20 тонн масла

Так, Львовской местной прокуратурой №3 в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух участников преступной группы, которые мошенническим способом завладели чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах.

В частности, обвиняемые под видом оказания перевозочных услуг грузовым автомобилем заехали на территорию Хмельницкого завода (Хмельник - ред.), где загрузили автомобиль продукцией завода, а именно маслом, общей массой 20 тыс. килограмм. В дальнейшем, покинув территорию указанного завода, злоумышленники вместо того, чтобы доставить эту продукцию в Житомирскую область реализовали ее на территории г. Львова.

Эти лица в ноябре 2016 г. были задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой.

В настоящее время обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.