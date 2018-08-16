У Львові шукають вибухівку у чотирьох будівлях фітнес-клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування чотирьох будівель фітнес-клубів у Львові. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 16 серпня, близько 10:00 до поліції надійшла інформація про замінювання чотирьох будівель львівських фітнес-клубів, розташованих на вулицях Зелена, Олени Степанівни, Роксоляни та Кониського. На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб. Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель та прилеглі до них території", - йдеться в повідомленні.
Крім того, поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Нагадаємо, у Києві "замінували" станцію метро "Шулявська", через що її закрили для перевірки.