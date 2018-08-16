Во Львове ищут взрывчатку в четырех зданиях фитнес-клубов

"Сегодня, 16 августа, около 10:00 в полицию поступила информация о заминировании четырех зданий львовских фитнес-клубов, расположенных на улицах Зеленая, Елены Степанивны, Роксоланы и Кониского. На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция устанавливает личность сообщившего о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, в Киеве "заминировали" станцию ​​метро "Шулявская", из-за чего ее закрыли для проверки.