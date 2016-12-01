У Львові розпочався пікет проти сміттєсортувальної лінії на Рясному

Львів'яни прийшли до міської ради, де відбувається сесія міської ради. До Ратуші прийшли мешканці мікрорайону Рясне, Левандівка, сіл Білогорщ та Рудно.

Пікетує близько двохсот людей.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Львівська ОДА представила три ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу.