У Львові розпочався пікет проти сміттєсортувальної лінії на Рясному
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Львів'яни розпочали акцію протесту проти виділення ділянки під сміттєсортувальну лінію заводу в мікрорайоні Рясне, передає кореспондент УНН.
Львів'яни прийшли до міської ради, де відбувається сесія міської ради. До Ратуші прийшли мешканці мікрорайону Рясне, Левандівка, сіл Білогорщ та Рудно.
Пікетує близько двохсот людей.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Львівська ОДА представила три ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу.