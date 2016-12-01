Во Львове начался пикет против мусоросортировочной линии в Рясном

Львовяне пришли в городской совет, где происходит сессия городского совета. К Ратуше пришли жители микрорайона Рясное, Левандовка, сел Белогорщ и Рудно.

Пикетируют около двухсот человек.

Напомним, как сообщал УНН, Львовская ОГА представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода .