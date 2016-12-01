Во Львове начался пикет против мусоросортировочной линии в Рясном
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Львовяне начали акцию протеста против выделения участка под мусоросортировочную линию завода в микрорайоне Рясной, передает корреспондент УНН.
Львовяне пришли в городской совет, где происходит сессия городского совета. К Ратуше пришли жители микрорайона Рясное, Левандовка, сел Белогорщ и Рудно.
Пикетируют около двухсот человек.
Напомним, как сообщал УНН, Львовская ОГА представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода .