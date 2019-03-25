У Львові рецидивіст під час грабування квартири встиг прийняти душ

“О 6 ранку патрульні почули повідомлення через рацію про проникнення в квартиру на вулиці Шевченка. Заявниця просила прибути якомога швидше, адже вона з дітьми перебуває в іншій кімнаті. Усі вільні екіпажі району приїхали на місце. Жінка відчинила вікно і троє патрульних залізли через нього в квартиру. На кухні виявили 35-річного чоловіка, яка поскладала на столі продукти, а також встигла прийняти душ”, - йдеться у повідомленні.



Як зазначили поліцейські, чоловік витягнув усі речі з шафи у той момент, коли власники квартири спали.



Як встановили правоохоронці, чоловік вже раніше був судимий за крадіжку та шахрайство.



Як повідомляв УНН, у столиці прокурор відбила напад грабіжника.