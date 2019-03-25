Во Львове рецидивист во время грабежа квартиры успел принять душ

"В 6 утра патрульные услышали сообщение через рацию о проникновении в квартиру на улице Шевченко. Заявительница просила прибыть как можно быстрее, ведь она с детьми находится в другой комнате. Все свободные экипажи района приехали на место. Женщина открыла окно и трое патрульных залезли через него в квартиру. На кухне обнаружили 35-летнего мужчину, который сложил на столе продукты, а также успела принять душ", - говорится в сообщении.



Как отметили полицейские, мужчина вытащил все вещи из шкафа в тот момент, когда владельцы квартиры спали.



Как установили правоохранители, мужчина уже ранее был судим за кражу и мошенничество.



Как сообщал УНН, в столице прокурор отразила нападение грабителя.