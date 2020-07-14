У Львові повідомили про замінування кількох об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Поліцейські перевіряли повідомлення про вибухи на об’єктах у Львові, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Сьогодні, 14 липня, о 13.30 у поліцію Львівщини надійшло повідомлення про вибухи, які нібито повинні відбутись на кількох об’єктах у Львові.
За вказаними у повідомленні адресами працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
Правоохоронці обстежували, зокрема, Головний залізничний вокзал, один з львівських ринків, торгівельний заклад, приміщення банку та інші - жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.
Нагадаємо, у Харкові одночасно “замінували” понад 240 об’єктів.