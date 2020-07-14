Во Львове сообщили о минировании нескольких объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Полицейские проверяли сообщения о взрывах на объектах во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Сегодня, 14 июля, в 13.30 в полицию Львовской области поступило сообщение о взрывах, которые якобы должны состояться на нескольких объектах во Львове.
По указанным в сообщении адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.
Правоохранители обследовали, в частности, Главный железнодорожный вокзал, один из львовских рынков, торговое заведение, помещение банка и другие - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.
Напомним, в Харькове одновременно "заминировали" более 240 объектов.