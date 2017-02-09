У Львові посилять безпеку біля Генконсульства Польщі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Охорону Генконсульства Республіки Польща посилять у Львові. Про це повідомив очільник Львівської ОДА Олег Синютка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Мав розмову з керівником Нацгвардії України. І я думаю, що за результатами бесіди ми отримаємо відповідне клопотання від керівника НГУ і забезпечимо виконання додаткових заходів, які забезпечили б охорону і безпеку того чи іншого об’єкта”, — зазначив О.Синютка.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, невідомі облили червоною фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані.