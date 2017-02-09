У Львові посилять безпеку біля Генконсульства Польщі

“Мав розмову з керівником Нацгвардії України. І я думаю, що за результатами бесіди ми отримаємо відповідне клопотання від керівника НГУ і забезпечимо виконання додаткових заходів, які забезпечили б охорону і безпеку того чи іншого об’єкта”, — зазначив О.Синютка.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, невідомі облили червоною фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані.