Во Львове усилят безопасность возле Генконсульства Польши

"Был разговор с руководителем Нацгвардии Украины. И я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мероприятий, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", - отметил О.Синютка.

Напомним, как сообщал УНН, неизвестные облили красной краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе.