Во Львове усилят безопасность возле Генконсульства Польши
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Охрану Генконсульства Республики Польша усилят во Львове. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Олег Синютка во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Был разговор с руководителем Нацгвардии Украины. И я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мероприятий, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", - отметил О.Синютка.
Напомним, как сообщал УНН, неизвестные облили красной краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе.