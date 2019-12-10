У Львові поліція затримала п’яного працівника СБУ за кермом авто
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Львові патрульні поліцейські затримали працівника СБУ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння за кермом. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.
“Сьогодні у місті Львові співробітниками патрульної поліції було затримано працівника УСБУ у Львівській області, який за інформацією працівників поліції перебував в стані алкогольного сп’яніння за кермом. За даним фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування”, — повідомили в СБУ.
У відомстві зазначили, що у випадку підтвердження вказаного інциденту буде вирішуватись питання щодо звільнення вказаного співробітника з органів СБ України.
Нагадаємо, за тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння.