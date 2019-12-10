Во Львове полиция задержала пьяного сотрудника СБУ за рулем авто
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во Львове патрульные полицейские задержали сотрудника СБУ, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.
"Сегодня во Львове сотрудниками патрульной полиции задержали работника УСБУ во Львовской области, который по информации работников полиции находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. По данному факту начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировано служебное расследование", - сообщили в СБУ.
В ведомстве отметили, что в случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об увольнении указанного сотрудника из органов СБ Украины.
Напомним, за неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение.