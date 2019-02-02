У Львові поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування готелю
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Львові поліція затримала зловмисника, котрий надав неправдиве повідомлення про вибух у готелі неподалік Львова. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, о 19.10 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік, представився та повідомив, що він “російський терорист, має бомбу та підірве готель”, розташований неподалік Львова у Пустомитівському районі.
“На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежили готель та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Були евакуйовані гості та працівники закладу”, — повідомили у Нацполіції.
Особу зловмисника, котрий надав повідомлення, встановлено — ним виявився 37-річний мешканець Одеси, котрий проживав у готелі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий працівниками Пустомитівського відділу поліції в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.
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