У поліції розповіли подробиці "викрадення" дівчат у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Києві троє подруг цілу ніч проводили час у компанії з хлопцями. Потім двоє із них поїхали розважатися, забувши про третю. Яка й повідомила про викрадення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національна поліція Києва у Facebook.
"Троє подруг цілу ніч проводили час у компанії з хлопцями. Потім двоє із них поїхали розважатися, забувши про третю. Вона й повідомила про, як їй здалося, викрадення. Проте ніхто нікого не викрадав, з усіма учасниками події все добре", - йдеться в повідомленні.
Також, в поліції зазначають, що претензій ніхто ні до кого не має.
Нагадаємо, в поліції спростували інформацію про викрадення у Дарницькому районі Києва двох дівчат, яких нібито силою затягнули в машину невідомі чоловіки. Заявники, які повідомили про це викрадення написали зустрічну заяву, що ні до кого претензій не мають.