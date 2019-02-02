У поліції розповіли подробиці "викрадення" дівчат у Києві

"Троє подруг цілу ніч проводили час у компанії з хлопцями. Потім двоє із них поїхали розважатися, забувши про третю. Вона й повідомила про, як їй здалося, викрадення. Проте ніхто нікого не викрадав, з усіма учасниками події все добре", - йдеться в повідомленні.



Також, в поліції зазначають, що претензій ніхто ні до кого не має.



Нагадаємо, в поліції спростували інформацію про викрадення у Дарницькому районі Києва двох дівчат, яких нібито силою затягнули в машину невідомі чоловіки. Заявники, які повідомили про це викрадення написали зустрічну заяву, що ні до кого претензій не мають.