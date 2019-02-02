В полиции рассказали подробности "похищения" девушек в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве трое подруг всю ночь проводили время в компании с ребятами. Затем двое из них поехали развлекаться, забыв о третьей. Которая и сообщила о похищении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальная полиция Киева в Facebook.
"Трое подруг всю ночь проводили время в компании с ребятами. Затем двое из них поехали развлекаться, забыв о третей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении. Однако никто никого не похищал, со всеми участниками события все хорошо", - говорится в сообщении.
Также, в полиции отмечают, что претензий никто ни к кому не имеет.
Напомним, в полиции опровергли информацию о похищении в Дарницком районе Киева двух девушек, которых якобы силой затащили в машину неизвестные мужчины. Заявители, которые сообщили об этом похищения написали встречное заявление, что ни к кому претензий не имеют.