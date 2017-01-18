У Львові поліцейські “погоріли” на хабарі у 120 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Львові затримано організатора збуту наркотиків під час передачі 120 тис. грн поліцейським за прикриття їх злочинної діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Учора, 17 січня, під час вдалої спецоперації прокуратури Львівської області та працівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції затримано організатора незаконних оборудок. Також задокументовано факт надання ним неправомірної вигоди в сумі 120 тис. грн працівникам поліції за невтручання та сприяння у подальшій незаконній діяльності по зберіганню та збуту наркотичних речовин.
Під час особистого обшуку затриманого у нього вилучено особливо важкий наркотичний засіб метадон вагою 3 г., а за місцем проживання грошові кошти в сумі 5000 євро.
У цей же день, затримано ще трьох його спільників, які є учасниками діяльності мережі збуту наркотичних засобів на території м. Львова.
Загалом слідчими прокуратури Львівської області за оперативного супроводу працівників управління внутрішньої безпеки поліції проведено 15 обшуків в житлових та інших приміщеннях, в ході яких вилучено 50 грам особливо небезпечного наркотичного засобу метадону, орієнтовна вартість якого, в колах його збуту, становить 130 000 грн.