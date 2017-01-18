Во Львове полицейские "погорели" на взятке в 120 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Во Львове задержан организатор сбыта наркотиков во время передачи 120 тыс. грн полицейским за прикрытие их преступной деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Вчера, 17 января, во время удачной спецоперации прокуратуры Львовской области и работников управления внутренней безопасности Нацполиции задержан организатор незаконных сделок. Также задокументирован факт предоставления им неправомерной выгоды в сумме 120 тыс. грн работникам полиции за невмешательство и содействие в дальнейшей незаконной деятельности по хранению и сбыту наркотических веществ.
Во время личного обыска задержанного у него изъято особо опасное наркотическое вещество метадон весом 3 г., а по месту жительства денежные средства в сумме 5 тыс. евро.
В этот же день, задержаны еще трое его сообщников, которые являются участниками деятельности сети сбыта наркотических веществ на территории г. Львова.
В общем следователями прокуратуры Львовской области при оперативном сопровождении сотрудников управления внутренней безопасности полиции проведено 15 обысков в жилых и других помещениях, в ходе которых изъято 50 грамм особо опасного наркотического вещества метадон, ориентировочная стоимость которого, в кругах его сбыта, составляет 130 тысяч грн.