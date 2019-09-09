У Львові покажуть екранізацію бестселера “Солодка Даруся”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У рамках головного культурного фестивалю країни 26 BookForum покажуть короткометражну екранізацію бестселера Марії Матіос “Солодка Даруся”, повідомляє УНН.
Показ відбудеться у суботу, 21 вересня, у кінотеатрі “Коперник” о 10:30.
Того ж дня Марія Матіос презентуватиме на книжковому ярмарку свій роман-панораму “Букова Земля”. Письменниця працювала над книгою цілих 9 років і за цей час віднайшла і опублікувала архівні документи.
“Читаючи цю книгу, я отримав, мабуть, одне із найбільших читацьких вражень. Можливо, навіть за останні десятиліття”, — каже видавець, відомий український поет Іван Малкович.
Один з небагатьох, хто читав вже рукопис, він розповідає, що події роману охоплюють широку географію — від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви і закінчуються 2014 роком — біля Станиці Луганської.
“Це переплетені, перехресні долі п’яти родин різного статусу: землероби, воїни, міністри і посли — ті люди, діяльність яких пов’язана із буковою землею — з Буковиною”, — зазначає Малкович.