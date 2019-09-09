Во Львове покажут экранизацию бестселлера "Сладкая Даруся"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В рамках главного культурного фестиваля страны 26 BookForum покажут короткометражную экранизацию бестселлера Марии Матиос "Сладкая Даруся", сообщает УНН.
Показ состоится в субботу, 21 сентября, в кинотеатре "Коперник" в 10:30.
В тот же день Мария Матиос презентует на книжной ярмарке свой роман-панораму "Букова Земля". Писательница работала над книгой целых 9 лет и за это время нашла и опубликовала архивные документы.
"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - говорит издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.
Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.
"Это переплетены, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.