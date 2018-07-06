У Львові погасили марку "Свободу Олегу Сенцову"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у приміщенні Головної пошти Львова відбулось спецпогашення марки, присвяченої звільненню із кремлівської тюрми Олега Сенцова, а також всіх інших українських політв'язнів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Участь в урочистому погашенні марки “Свободу Олегу Сенцову” взяв очільник Львівської ОДА Олег Синютка, ініціатор створення марки, громадський активіст Олег Радик, автор її дизайну, український художник Андрій Єрмоленко та в. о. директора Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта” Микола Ростов.
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Як зазначив під час урочистого заходу Андрій Єрмоленко, зображення на марці належить до цілої серії плакатів, створених на підтримку Олега Сенцова та інших кремлівських політв’язнів.
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“Весь світ має почути і побачити, що Україні не байдужа доля політичних в’язнів Кремля. Я зрозумів, що не можу мовчати. Перший ескіз „Free Oleg Sentsov“ був зроблений для кінокомпанії Вавилон’13. Він набув розголосу і ми стали активніше працювати над іншими плакатами на цю тему. Так з’явилась і серія, присвячена футбольному чемпіонату в Росії”, — розповів Андрій Єрмоленко.
Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.