Во Львове погасили марку "Свободу Олегу Сенцов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в помещении Главпочтамта Львова состоялось спецгашение марки, посвященной освобождению из кремлевской тюрьмы Олега Сенцова, а также всех других украинских политзаключенных, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Участие в торжественном погашении марки "Свободу Олегу Сенцову" взял глава Львовской ОГА Олег Синютка, инициатор создания марки, общественный активист Олег Радик, автор ее дизайна, украинский художник Андрей Ермоленко и. о. директора Львовской дирекции УГППС "Укрпочта" Николай Ростов.
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Как отметил во время торжественного мероприятия Андрей Ермоленко, изображение на марке принадлежит к целой серии плакатов, созданных в поддержку Олега Сенцова и других кремлевских политзаключенных.
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"Весь мир должен услышать и увидеть, что Украине не безразлична судьба политзаключенных Кремля. Я понял, что не могу молчать. Первый эскиз "Free Oleg Sentsov" был сделан для кинокомпании Вавилон13. Он получил огласку и мы стали активнее работать над другими плакатами на эту тему. Так появилась и серия, посвященная футбольному чемпионату в России", - рассказал Андрей Ермоленко.
Напомним, 2 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.