У Львові під варту взяли військового-хабарника
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Львові Шевченківський районний суд задовольнив клопотання військової прокуратури Львівського гарнізону та обрав командиру інженерно-технічної роти однієї з військових частин Львівщини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави в розмірі 55 тис. грн. Про повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
Зазначимо, 31 жовтня 2016 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону за матеріалами та спільно із співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним військовослужбовцем.
Грошові кошти в розмірі 8 тис. грн від лейтенанта цієї ж військової частини призначалися за нестворення штучних перешкод під час здачі посади. Виплата цієї суми проходила через перерахунок на банківську картку зловмисника.
Корупціонера затримано в порядку ст.208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).