Во Львове под стражу взяли военного-взяточника
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во Львове Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Львовского гарнизона и выбрал командиру инженерно-технической роты одной из воинских частей Львовской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 55 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
Отметим, 31 октября 2016 года военной прокуратурой Львовского гарнизона по материалам и совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным военнослужащим.
Денежные средства в размере 8 тыс. грн от лейтенанта этой же воинской части предназначались за несоздание искусственных препятствий при сдаче должности. Выплата этой суммы проходила путем перевода на банковскую карточку злоумышленника.
Коррупционера задержаны в порядке ст.208 УПК Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).