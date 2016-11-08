Во Львове под стражу взяли военного-взяточника

Отметим, 31 октября 2016 года военной прокуратурой Львовского гарнизона по материалам и совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным военнослужащим.

Денежные средства в размере 8 тыс. грн от лейтенанта этой же воинской части предназначались за несоздание искусственных препятствий при сдаче должности. Выплата этой суммы проходила путем перевода на банковскую карточку злоумышленника.

Коррупционера задержаны в порядке ст.208 УПК Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).