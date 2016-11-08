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15 марта, 19:03 • 113360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161261 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134773 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127497 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111195 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100899 просмотра

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Во Львове под стражу взяли военного-взяточника

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во Львове Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Львовского гарнизона и выбрал командиру инженерно-технической роты одной из воинских частей Львовской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 55 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

Отметим, 31 октября 2016 года военной прокуратурой Львовского гарнизона по материалам и совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным военнослужащим.

Денежные средства в размере 8 тыс. грн от лейтенанта этой же воинской части предназначались за несоздание искусственных препятствий при сдаче должности. Выплата этой суммы проходила путем перевода на банковскую карточку злоумышленника.

Коррупционера задержаны в порядке ст.208 УПК Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

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