У Львові під час виступу Ніка Вуйчича помер підліток
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора у Львові під час виступу мотиваційного спікера Ніка Вуйчича на "Арені Львів" помер 16- річний хлопець. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Повідомлення в поліцію надійшло вчора, 28 жовтня. Хлопець був з Волинської області. Приїхав з татом на виступ Вуйчича. Причини смерті невідомі. Тіло скероване на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у Нацполіції.
За неофіційною інформацією, у хлопця були проблеми з серцем.
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Нагадаємо, у Львові на дорозі раптово помер водій.