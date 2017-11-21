У львівській маршрутці раптово померла пенсіонерка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні у Львові у міській маршрутці № 37 померла 71-річна жінка. Про це розповіли у відділі комунікації Нацполіції Львівської області, передає УНН.
Наразі причина смерті жінки невідома, її має встановити судово-медична експертиза.
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“У поліцію близько 9:40 надійшло повідомлення, що в маршрутці раптово померла жінка. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті на жінці не було виявлено. Причини смерті встановить судово-медична експертиза. Йде мова про відкриття кримінального провадження”, — розповіли у Нацполіції.
Нагадаємо, 13 листопада у Харківскій області у відділенні поліції з невідомих причин помер чоловік.
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