Во львовской маршрутке внезапно умерла пенсионерка

Сейчас причина смерти женщины неизвестна, ее должна установить судебно-медицинская экспертиза.

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“В полицию около 9:40 поступило сообщение, что в маршрутке внезапно умерла женщина. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти на женщине не было обнаружено. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Идет речь об открытии уголовного производства”, — рассказали в Нацполиции.

Напомним, 13 ноября в Харьковский области в отделении полиции по неизвестным причинам умер мужчина.

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