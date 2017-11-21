Во львовской маршрутке внезапно умерла пенсионерка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня во Львове в городской маршрутке № 37 умерла 71-летняя женщина. Об этом рассказали в отделе коммуникации Нацполиции Львовской области, передает УНН.
Сейчас причина смерти женщины неизвестна, ее должна установить судебно-медицинская экспертиза.
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“В полицию около 9:40 поступило сообщение, что в маршрутке внезапно умерла женщина. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти на женщине не было обнаружено. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Идет речь об открытии уголовного производства”, — рассказали в Нацполиции.
Напомним, 13 ноября в Харьковский области в отделении полиции по неизвестным причинам умер мужчина.
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