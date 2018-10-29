Во Львове во время выступления Ника Вуйчича умер подросток
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера во Львове во время выступления мотивационного спикера Ника Вуйчича на "Арене Львов" умер 16-летний парень. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.
"Сообщение в полицию поступило вчера, 28 октября. Парень был из Волынской области. Приехал с папой на выступление Вуйчича. Причины смерти неизвестны. Тело направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в Нацполиции.
По неофициальной информации, у парня были проблемы с сердцем.
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Напомним, во Львове на дороге внезапно умер водитель.