У Львові першого червня оголосили день жалоби з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова, завтра, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Про це повідомили у прес-службі ЛМР, передає УНН.
Завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів.
Варто зазначити, що Любомира Гузара поховають у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі в Києві.
Нагадаємо, сьогодні на 85-му році життя після важкої недуги відійшов у вічність Блаженніший Любомир Гузар, Архиєпископ-емерит УГКЦ, Почесний громадянин міста Львова 2008 року.
Як повідомляв УНН, у пам’ять про Любомира Гузара львів’яни почали приносити запалені лампадки та квіти до пам’ятника Шептицькому на площі перед собором Святого Юра.