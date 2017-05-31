Во Львове первого июня объявили день траура по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 мая. УНН. Львов скорбит по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара. Согласно распоряжению городского головы Львова, завтра, 1 июня, в городе объявлен день траура. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС, передает УНН.
Завтра будут вывешены государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственный флаг на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий.
Стоит отметить, что Любомира Гузара похоронят в понедельник, 5 июня 2017, в 11.00 в Патриаршем соборе в Киеве.
Напомним, сегодня на 85-м году жизни после тяжелой болезни скончался Блаженнейший Любомир Гузар , архиепископ-пенсионер УГКЦ, Почетный гражданин города Львова 2008 года.
Как сообщал УНН, в память о Любомир Гузар львовяне начали приносить зажженные лампадки и цветы к памятнику Шептицкому на площади перед собором Святого Юра.