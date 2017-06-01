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У Львові перекриють низку вулиць під час прощання з Любомиром Гузаром

Київ • УНН

 • 10944 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 червня. УНН. У Львові на вихідних, під час прощання з Любомиром Гузаром, їздитимуть шатл-баси, довше працюватиме транспорт та перекриватимуть вулиці, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

У Львові перекриють низку вулиць під час прощання з Любомиром Гузаром

Усіх вірян, які прибувають до Львова на прощання з Любомиром Гузаром, закликали зупинятися автобусами чи приватним транспортом на паркінгах біля “Арени Львів”, біля “Епіцентру” (вул.Городоцька та вул.Б.Хмельницького), а також на Галицькому перехресті. З цих трьох точок курсуватимуть шатл-баси, які довозитимуть всіх охочих попрощатись з Блаженнішим до Собору Св.Юра. Шатл-баси курсуватимуть цілодобово, починаючи з 5:00 2 червня до 15:00 3 червня.

Для забезпечення громадського порядку і безпеки вірян, передбачено перекриття вулиць, прилеглих до Собору Св.Юра, де відбувається прощання.

З 18:30 сьогодні, 1 червня, перекритими будуть: вул.Листопадового Чину від вул.Б.Лепкого, а також прилеглі до неї — вул.Гоголя та вул.І.Огієнка від вул.Городоцької; вул.Матейка та вул.Новаківського від вул.К.Рилєєва; вул.Устияновича від вул.Професорської; вул.Озаркевича та вул.Шептицьких до вул.Сєченова; вул.Митрополита Андрея до вул.Митрополита Ангеловича.

У дні прощання міський комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) курсуватиме в продовженому графіку до 01:00. Такий графік передбачається на 1 та 2 червня.

У суботу, 3 червня, у зв’язку з траурною процесією, буде перекрито центр міста зранку та до 15:00, а також ситуативне перекриття руху за маршрутом ходи: вул.Листопадового Чину, Ген.Григоренка, Гнатюка, пр.Свободи, пл.Міцкевича, пл.Галицька, пл.Соборна, пл.Митна, вул.В.Винниченка.

Нагадаємо, у пам'ять про Любомира Гузара львів'яни почали приносити запалені лампадки та квіти до пам'ятника Шептицькому на площі перед Собором Св.Юра.

Як повідомляв УНН, 31 травня помер Блаженніший Любомир Гузар.

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