Во Львове перекроют ряд улиц во время прощания с Любомиром Гузаром
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 июня. УНН. Во Львове на выходных, во время прощания с Любомиром Гузаром, будут ездить шатл-басы, транспорт будет дольше работать и перекроют улицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Всех верующих, прибывающих во Львов на прощание с Любомиром Гузаром, призвали останавливаться автобусами или частным транспортом на паркингах возле "Арены Львов", возле "Эпицентра" (ул.Городоцкая и ул.Б.Хмельницкого), а также на Галицком перекрестке. Из этих трех точек будут курсировать шаттл-басы, которые будут довозить всех желающих проститься с Блаженнейшим к Собору Св.Юра. Шатл-басы будут курсировать круглосуточно, начиная с 5:00 2 июня до 15:00 3 июня.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих предусмотрено перекрытие улиц, прилегающих к Собору Св.Юра, где происходит прощание.
С 18:30 сегодня, 1 июня, перекрытыми будут: ул.Ноябрьского Чина от вул.Б.Лепкого, а также прилегающие к ней - ул.Гоголя и вул.И.Огиенка от ул.Городоцкая; ул.Матейка и ул.Новаковского от ул.К.Рылеева; вул.Устияновича от ул.Профессорской; ул.Озаркевича и Шептицкого до ул.Сеченова; ул.Митрополита Андрея до ул.Митрополита Ангеловича.
В дни прощания городской коммунальный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) будет курсировать в продленном графике до 01:00. Такой график предполагается на 1 и 2 июня.
В субботу, 3 июня, в связи с траурной процессией, будет перекрыт центр города утром и до 15:00, а также ситуативное перекрытия движения по маршруту шествия: ул.Ноябрьского Чина, Ген.Григоренка, Гнатюка, пр.Свободы, пл.Мицкевича, пл.Галицкая, пл.Соборная, пл.Мытная, вул.В.Винниченка.
Напомним, в память о Любомире Гузаре львовяне начали приносить зажженные лампадки и цветы к памятнику Шептицкому на площади перед Собором Св.Юра.
Как сообщал УНН, 31 мая умер Блаженнейший Любомир Гузар.