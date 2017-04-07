У Львові перекриють частину міста через хресну ходу

Хресна хода пройде за маршрутом: просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці) — просп. Червоної Калини, 62 — просп. Червоної Калини (непарна сторона, додаткова смуга руху) — просп. Червоної Калини, 36А — просп. Червоної Калини (парна сторона, додаткова смуга руху) — просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці). Хода триватиме орієнтовно до 17:00.

“У Квітну неділю ми святкуємо День молоді. Запрошуємо всіх на нашу Хресну ходу і спільну молитву за те, щоб ми мали благословенний шлях. Ми пройдемо Хресною ходою у молитві та будемо просити, щоб Господь подарував нашим душам освячення і можливість дивитись на цей світ по-Божому, а це означає — любити, бути мужніми, послідовними, стати на той шлях, яким є Христос”, — зазначив отець Орест Фредина, парох храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, 2 квітня в Тернополі о 15:00 в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив високо преосвященний митрополит Василій Семенюк. Опісля Літургії, о 16:00 від Катедри розпочався хресний хід.