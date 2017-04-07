Во Львове перекроют часть города из-за крестного хода

Крестный ход пройдет по маршруту: ул. Красной Калины, 70 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) — ул. Красной Калины, 62 — ул. Красной Калины (нечетная сторона, дополнительная полоса движения) — ул. Красной Калины, 36А — ул. Красной Калины (четная сторона, дополнительная полоса движения) — ул. Красной Калины, 70 (храм Рождества Пресвятой Богородицы). Походка продлится ориентировочно до 17:00.

“В Вербное воскресенье мы празднуем День молодежи. Приглашаем всех на наш Крестный ход и совместную молитву за то, чтобы у нас был благословенный путь. Мы пройдем Крестным ходом в молитве и будем просить, чтобы Господь подарил нашим душам освящения и возможность смотреть на мир по-Божьему, а это значит — любить, быть мужественными, последовательными, встать на тот путь, которым является Христос”, — отметил отец Орест Фредина, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Напомним, 2 апреля в Тернополе в 15:00 в Архикафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы прошла архиерейская Божественная литургия, которую возглавил высоко преосвященный митрополит Василий Семенюк. После Литургии, в 16:00 от Кафедры начался крестный ход.