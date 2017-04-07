Во Львове перекроют часть города из-за крестного хода

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111835 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170154 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122143 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115391 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107387 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103834 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове перекроют часть города из-за крестного хода

Во Львове перекроют часть города из-за крестного хода

Киев  •  УНН

 • 8634 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В воскресенье, 9 апреля, во Львове будут праздновать Всемирный день молодежи. По этому поводу в городе состоится крестный ход. Он начнется в 14:30 от храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ (ул. Красной Калины, 70). По маршруту шествия ситуативно перекроют движение транспорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Львовского городского совета.

Крестный ход пройдет по маршруту: ул. Красной Калины, 70 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) — ул. Красной Калины, 62 — ул. Красной Калины (нечетная сторона, дополнительная полоса движения) — ул. Красной Калины, 36А — ул. Красной Калины (четная сторона, дополнительная полоса движения) — ул. Красной Калины, 70 (храм Рождества Пресвятой Богородицы). Походка продлится ориентировочно до 17:00.

“В Вербное воскресенье мы празднуем День молодежи. Приглашаем всех на наш Крестный ход и совместную молитву за то, чтобы у нас был благословенный путь. Мы пройдем Крестным ходом в молитве и будем просить, чтобы Господь подарил нашим душам освящения и возможность смотреть на мир по-Божьему, а это значит — любить, быть мужественными, последовательными, встать на тот путь, которым является Христос”, — отметил отец Орест Фредина, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Напомним, 2 апреля в Тернополе в 15:00 в Архикафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы прошла архиерейская Божественная литургия, которую возглавил высоко преосвященный митрополит Василий Семенюк. После Литургии, в 16:00 от Кафедры начался крестный ход.

Украинские Национальные Новости

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