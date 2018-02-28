У Львові обвалився непрацюючий завод
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Львові, на території колишнього Львівського автобусного заводу, трапився обвал. Постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"Сьогодні близько 16.00 надійшов дзвінок від мешканки, що в районі вул. Стрийської пролунав звук схожий на вибух. Як з’ясувалось, у приміщенні Львівського автобусного заводу, що не використовується, впало 4 плити перекриття", - повідомили у прес-службі міста.
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Водночас, як інформує голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк, на вул. Стрийській, 104, у приміщенні Львівського автобусного заводу, що не використовується, впало 4 плити перекриття розміром 3 на 9 метрів.
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Постраждалих немає.