Во Львове рухнул неработающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Во Львове, на территории бывшего Львовского автобусного завода, случился обвал. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Сегодня около 16.00 поступил звонок от жительницы, что в районе ул. Стрыйской раздался звук похожий на взрыв. Как выяснилось, в помещении Львовского автобусного завода, который не используется, упало 4 плиты перекрытия", - сообщили в пресс-службе города.
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В то же время, как передает председатель Сыховской районной администрации Галина Гладяк, на ул. Стрыйской, 104, в помещении Львовского автобусного завода, который не используется, упало 4 плиты перекрытия размером 3 на 9 метров.
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Пострадавших нет.