У Львові невідомий в’їхав у вітрину магазину, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні у Львові невідомий не впорався з керуванням та автівкою в’їхав у вітрину магазину на одному з ринків міста. Внаслідок інциденту тілесні травми отримав охоронець магазину. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
В поліції повідомили, що машина ВАЗ 11183 належить 37-річній мешканці Жовківського району, яка хотіла її продати. У вівторок вона зустрілась із потенційними покупцями, молодим чоловіком та його матір’ю. Чоловік не впорався зі керуванням та в’їхав у вітрину магазину, після чого втік з місця події. Правоохоронці встановлюють особу водія та його місцеперебування.
“За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Поліцейські просять свідків звертатись у найближчий відділ поліції, або телефонувати на 102”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня у Коломийському районі на трасі між селами Мишин та Стопчатів зіткнулись легковик марки Renault та пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.