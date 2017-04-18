Во Львове неизвестный въехал в витрину магазина, есть пострадавшие

В полиции сообщили, что машина ВАЗ 11183 принадлежит 37-летней жительнице Жовковского района, которая хотела ее продать. Во вторник она встретилась с потенциальными покупателями, молодым человеком и его матерью. Мужчина не справился с управлением и въехал в витрину магазина, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители устанавливают личность водителя и его местонахождение.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полицейские просят свидетелей обращаться в ближайший отдел полиции или звонить на 102”, — говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля в Коломыйском районе на трассе между селами Мишин и Стопчатов столкнулись легковушка марки Renault и пассажирский автобус. В результате ДТП погибли четыре человека.