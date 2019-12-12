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У Львові невідомі зірвали засідання міської ради

У Львові невідомі зірвали засідання міської ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львові невідомі увірвались до приміщення, де мало відбуватись засідання Львівської міськради, та захопили залу, перешкоджаючи початку сесії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Сьогодні, 12 грудня, в приміщенні Шевченківської районної адміністрації мало би відбутись чергове засідання сесії Львівської міської ради. Однак невідомі особи увірвались до приміщення районної адміністрації, вибивши вхідні двері та пошкодивши інше майно. Група невідомих осіб захопила залу засідань Шевченківської районної адміністрації, таким чином перешкоджаючи початку сесії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед невідомих були зафіксовані особи, що вже виламували раніше двері в мерії, а також обливали посадовців невідомою речовиною. У приміщенні були представники правоохоронних органів.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що поліцейські встановлюють причетних осіб та обставини події.

Нагадаємо, в травні на засіданні виконкому заступника голови Львівської міської ради Геннадія Васьківа облили зеленою фарбою.

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