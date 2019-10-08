У Львові нетвереза білоруска їздила проти руху
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Львові екіпаж патрульної поліції 1-го батальйону, зупинив на проспекті Свободи автомобіль Nissan, водій якого їхала проти руху. Про це Гал-інфо розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.
За даними ЗМІ, подія мала місце 6 жовтня.
"Жінка повідомила, що її так повів навігатор, сама вона не місцева, а приїхала з Білорусі. Під час спілкування, патрульні побачили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 0.44 проміле, що у 2 рази перевищує допустиму норму. Жінка підтвердила, що пила вино. На неї склали протокол за ст. 130 КУпАП(Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) і одразу передали до суду, оскільки жінка громадянка іншої держави і перебуває тимчасово в Україні", - зазначено у повідомленні.
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Згодом, екіпаж патрульних, який складав протокол, побачив, що водій прийшла до управління патрульної поліції з рішенням суду, в якому було вказано, що суддя Галицького суду міста Львова вважає дане порушення малозначним та обмежується усним зауваженням, а управління патрульної поліції повинне повернути їй посвідчення водія.